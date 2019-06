Een helikopter is maandagmiddag om 14.00 uur (lokale tijd) gecrasht boven op een gebouw in het centrum van Manhattan in New York. De lokale brandweer spreekt van ten minste één dode. Het zou gaan om de piloot.

Het zou gaan om een kantoorgebouw met 54 verdiepingen aan de Seventh Avenue, niet ver van het beroemde Times Square.

De helikopter zou na de crash in brand zijn gevlogen. De brandweer de brand al geblust.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er verder in de helikopter en het gebouw aanwezig waren. Boven op het gebouw zou geen landingsplatform zijn voor helikopters. Van het toestel is vrijwel niets meer over, aldus de brandweer.

De NYPD, de politie van New York, heeft meerdere straten afgezet en roept inwoners van de stad op om niet naar het gebied toe te komen. Agenten evacueren duizenden mensen uit nabijgelegen gebouwen.

De Amerikaanse president Donald Trump bedankt de hulpdiensten op Twitter en stelt dat zijn regering klaarstaat om te helpen.

Gouverneur Cuomo van de staat New York stelt in een eerste reactie dat het waarschijnlijk niet gaat om een terreurdaad, maar om een noodlanding van een helikopter.