Twee 67-jarige Nederlandse vrouwen zijn zondagochtend nabij het Spaanse dorp Fresno del Camino aangereden. Één van hen overleed later in het ziekenhuis, het tweede slachtoffer ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis, melden Spaanse media.

Het tweetal is aangereden bij een viaduct op de populaire wandelroute richting pelgrimsoord Santiago de Compostela. Jaarlijks wagen honderdduizenden mensen zich aan de wandeltocht door het noorden van Spanje.

Er zou een toerist achter het stuur van de auto hebben gezeten. Volgens de Spaanse politie was hij niet onder invloed van drugs of alcohol. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk.