De Iraanse politie heeft 547 restaurants in hoofdstad Teheran gesloten. De restaurants zouden zich niet houden aan de islamitische principes. Zo zou er illegale muziek worden gespeeld en is er in sommige gevallen sprake van losbandigheid. Dat schrijven Iraanse media en The Guardian.

"Restauranthouders die zich niet aan de regels houden zijn aangesproken", zegt politiechef Hossein Rahimi. "In de gaten houden of de islamitische principes worden nageleefd is een belangrijke taak van de politie."

Om 'immoreel gedrag' tegen te gaan is onlangs ook een telefoonnummer geopend waar Iraniërs sms'jes naartoe kunnen sturen met wat iemand fout doet.

Dat kan gaan om het afdoen van een hoofddoek, bezoeken van gemengde dansfeestjes of het dragen van niet gepaste kleding.