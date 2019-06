De Soedanese protestbeweging Sudanese Professionals Association (SPA) riep zaterdagavond op tot een landelijke campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid. De oproep volgt als reactie op de arrestaties van drie oppositieleiders op vrijdag en zaterdag.

In een verklaring liet de SPA weten dat "de burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging zondag begint en eindigt wanneer er een burgerregering aan de macht komt in het land." Volgens de SPA is "ongehoorzaamheid een vreedzame daad, die in staat is om het krachtigste wapenarsenaal ter wereld op zijn knieën te kunnen krijgen."

Oppositieleider Mohamed Esmat van de SPA werd vrijdag gearresteerd kort na zijn ontmoeting met de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed.

Ismail Jalab, leider van rebellengroep SPLM-N en zijn woordvoerder Mubarak Ardol zitten sinds zaterdag vast.

Zeker 61 doden na aanval op demonstranten

Een protestkamp vol demonstranten werd op 2 juni in de Soedanese Khartoem aangevallen door gewapende milities die aan de kant van het leger staan. Daarbij kwamen zeker 61 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

Sinds er in het land een militaire coup plaatsvond, waarbij oud-president Omar Al Bashir in april gedwongen af moest treden, vindt er een strijd om de macht plaats, tussen de junta en oppositiegroepen.