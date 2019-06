In Rusland is zaterdag de Russische onderzoeksjournalist Ivan Golunov in een ziekenhuis opgenomen, uren nadat hij officieel in staat van beschuldiging was gesteld voor drugshandel. Volgens de lokale politie voelde hij zich "niet goed". Andere partijen spreken van een mishandeling tijdens zijn arrestatie.

Dokter Alexander Mysasnikov vertelde tegen Russische media dat een schaafwond was aangetroffen op Golunovs rug, en dat hij een blauw oog had. Hij hoefde niet in het ziekenhuis te blijven.

De journalist werd donderdag aangehouden omdat in zijn rugzak de partydrug mephedrone zou zijn aangetroffen. De Moskouse politie meldde daarnaast dat in zijn huis meer drugs waren gevonden, waaronder "een belangrijke hoeveelheid cocaïne", en apparatuur om drugs te maken. De Rus kan tien tot twintig jaar cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Foto's waarop de drugs te zien waren in het appartement van Golunov werden getoond door agenten en zijn later verwijderd. De Moskouse politie zegt dat deze bij een andere inval in Moskou zijn gemaakt, en dat bekeken wordt of er een verband is tussen de zaken.

Agenten arresteren een demonstrant. (Foto: AFP)

Golunov schrijft over corruptie in Moskouse politiek

Golunov is een prominente onderzoeksjournalist in het land. Hij schrijft veel over corruptie in de Moskouse politiek voor de website Meduza in Letland. Daarop staan inmiddels veel verklaringen van collega-journalisten die zeggen dat hij er wordt ingeluisd door de politie.

Volgens de CEO en hoofdredacteur van de website zou Golunov zijn geslagen in de cel en mocht hij twaalf uur lang met niemand contact hebben. Ook zou hij geen tests hebben mogen doen die zouden bewijzen dat hij de drugs nooit heeft aangeraakt.

Amnesty International heeft de arrestatie veroordeeld. De mensenrechtenorganisatie noemt het "zeer alarmerend" en gaat ervan uit dat de aanwezige drugs bij Golunov zijn geplaatst door agenten.

Die mening deelt de advocaat van de journalist, die tevens zegt dat zijn cliënt al langer dan 24 uur geen eten en slaap heeft gehad.