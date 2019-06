Ongeveer tienduizend Liberianen protesteerden vrijdag in de hoofdstad Monrovia tegen de corruptie en economische achteruitgang die het land teistert onder president George Weah.

De betogers klaagden over onder meer de stagnerende economie. Volgens het internationaal monetair fonds (IMF) bereikte de inflatie in december een piek van 28,5 procent, waardoor de prijs van alledaagse artikelen toenam.

In oktober 2018 zouden volgens demonstranten nieuw gedrukte Liberiaanse dollars ter waarde van ruim 88 miljoen euro, die bestemd zouden zijn voor de Liberiaanse centrale bank, plotseling naar het buitenland verdwenen zijn.

Ook wordt er gedemonstreerd voor de oprichting van een rechtbank die oorlogsmisdadigers vervolgt voor gruweldaden tijdens twee burgeroorlogen in Liberia, die van 1989 tot 1996 en van 1999 tot 2003 duurden. Bij die oorlogen kwamen meer dan 200.000 mensen om het leven.

Demonstranten beschuldigen Weah van corruptie

Weah groeide op in een sloppenwijk in Monrovia en zou later uitgroeien tot een topvoetballer bij onder meer Paris Saint-Germain en AC Milan. In 2017 volgde hij Ellen Johnson Sirleaf op als president van het land. Het was de eerste democratische machtswisseling in Liberia sinds 1944.

De organisatoren van het protest boden de Liberiaanse minister van Justitie een verzoekschrift aan waarin Weah beschuldigd wordt van onder meer het bouwen van tientallen luxe huizen met overheidsgeld. De wereldvoetballer van het jaar van 1995 heeft als president altijd geweigerd zijn bezittingen openbaar te maken.