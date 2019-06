De Britse premier Theresa May is vrijdag officieel afgetreden. Ze kondigde twee weken geleden haar vertrek aan vanwege het Brexit-debacle. De politicus blijft echter aan totdat haar opvolger gekozen is.

Kandidaten voor de positie van May moeten zich uiterlijk maandag melden. De nieuwe leider van de Conservatieve Partij wordt in de week van 22 juli bekendgemaakt.

Het lukte May niet om de Brexit-deal waar ze met de Europese Unie over had behandeld door het Britse Lagerhuis te krijgen. Haar akkoord werd tot haar grote teleurstelling meerdere malen weggestemd.

Het Verenigd Koninkrijk zou oorspronkelijk in maart uit de Europese Unie treden. Maar inmiddels staat de Brexit, na twee keer uitstel, gepland voor 31 oktober. May hoopte met steun van de oppositie alsnog een deal door het Lagerhuis te krijgen, maar die onderhandelingen leverden uiteindelijk niets op.

"Het was de juiste keus om voor mijn deal te blijven vechten", zei May vorige maand bij de aankondiging van haar vertrek. "Helaas ben ik er niet in geslaagd het parlement ervan te overtuigen mijn Brexit-akkoord te steunen."