De snel toenemende hoeveelheid plastic in de Middellandse Zee is voor een groot deel afkomstig van populaire vakantiebestemmingen, en met name van toeristische stranden, blijkt uit een rapport van het wereldnatuurfonds (WWF) dat vrijdag is gepubliceerd.

In de top tien van de meest vervuilde locaties staan onder andere de kustregio's bij Barcelona, Valencia, Marseille, Venetië, Tel Aviv en Izmir.

In de zomermaanden worden deze regio's door ongeveer 200 miljoen toeristen bezocht. In die periode neemt de vervuiling in de zee met 40 procent toe. Volgens het WWF komt dit vooral door de beperkte en slecht functionerende afvalverwerking.

Elke minuut verdwijnt er een hoeveelheid plastic in de zee die vergelijkbaar is met 33.800 petflessen, blijkt verder uit het rapport. De concentratie microplastics in de Middellandse Zee is dan ook een van de hoogste ter wereld, stelt het WWF.

Door ligging van Middellandse Zee kan plastic zich ophopen

Omdat de Middellandse Zee afgesloten ligt, kan het plastic zich snel ophopen. Dat kan vervolgens terechtkomen in het voedselsysteem van dieren en mensen.

"Als niet wordt ingegrepen, dreigt de vervuiling in 2050 te zijn verdrievoudigd. Voor diersoorten als walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden is de plasticcrisis soms nu al fataal", aldus de natuurorganisatie.

De cijfers uit het onderzoek. (Afbeelding: WWF)