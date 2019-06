De politie van New York (NYPD) heeft donderdag vijftig jaar na dato excuses gemaakt voor de inval in The Stonewall Inn, een homobar in de wijk Greenwich. De inval leidde tot de zogenoemde Stonewall-rellen die dagen duurden en waarbij homo's, lesbiennes en travestieten massaal demonstreerden.

De NYPD noemde de inval van 28 juni 1969 "discriminerend en onderdrukkend". De inval vond plaats in een tijd dat homoseksualiteit werd gecriminaliseerd.

Voorvechters van gelijke rechten voor leden van de lhbt-gemeenschap vragen al jaren om excuses en noemden de de verontschuldigingen "een stap voorwaarts".

Commissaris James O'Neill zag in de vijftigste verjaardag van de Stonewall-rellen, waaruit de eerste lhbt-rechtenbeweging GLF voortkwam, het juiste moment om excuses te maken. New York vormt in juni het toneel voor World Pride-evenementen.