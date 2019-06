In China zijn zeker 1,2 miljoen varkens geruimd die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest (AVP), een dodelijke virusziekte waartegen geen vaccin bestaat.

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor varkens. De ziekte veroorzaakt interne bloedingen en er is geen behandeling tegen. De besmette dieren worden veelal geruimd.

Afgelopen augustus dook de ziekte op in China, waar bijna de helft van alle varkens ter wereld leeft. Uit schattingen blijkt dat daar mogelijk 200 miljoen varkens geruimd moeten worden, schrijft The Guardian.

Inmiddels is de ziekte, die via allerlei manieren - van kleding tot voertuigen - kan worden overgedragen, over enorme afstanden verspreid naar Vietnam, Cambodja, Thailand, Mongolië en Noord-Korea. Het virus kan verschillende weken aanhouden.

'Grootste uitbraak van dierenziekte ooit op de planeet'

De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (UNFAO) en regionale deskundigen vrezen dat de ziekte ook zal opduiken in Myanmar, de Filipijnen en Laos.

"Dit is de grootste dierenziekte die we ooit op de planeet hebben gehad", zegt veterinair epidemioloog Dirk Pfeiffer van de universiteit van Hongkong en expert op het gebied van de Afrikaanse varkenspest in The Guardian. "De uitbraken van mond-en-klauwzeer en BSE vallen hierbij in het niet."

De ziekte komt oorspronkelijk uit Afrika, maar komt sinds 2007 ook voor in de Kaukasus, Rusland en Oekraïne. Sinds 2014 komt de Afrikaanse varkenspest voor in meerdere EU-landen. Afgelopen jaar werden de eerste meldingen van het virus gemaakt in België. Honderden wilde zwijnen raakten daar besmet.