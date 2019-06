De vrouw die beweert dat ze is mishandeld en verkracht door voetballer Neymar, heeft een interview gegeven voor de Braziliaanse televisiezender SBT. Delen van het gesprek, dat maandag volledig wordt uitgezonden, zijn inmiddels online gezet.

Najila Trindade Mendes de Souza beweert dat ze op 15 mei in een hotel in Parijs is misbruikt door de stervoetballer. Ze deed daar vrijdag in Brazilië anoniem aangifte van en is nu met haar naam en gezicht naar buiten getreden.

Het Braziliaanse model beschuldigt Neymar (27) van agressieve handelingen en seks tegen haar wil. "Het was geweld in combinatie met verkrachting", zegt ze.

Neymar, die voor Paris Saint-Germain speelt en met een transfersom van 222 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld is, heeft de aantijgingen fel ontkend. Hij publiceerde WhatsApp-gesprekken met de vrouw die aan moesten tonen dat de seks op vrijwillige basis was.

Neymar ontkent dat er sprake is van verkrachting. (Foto: Pro Shots)

Video uit hotelkamer verschijnt op internet

Maandag werd bekend dat de advocaat van Trindade Mendes de Souza van de zaak afstapte, omdat de seks met wederzijdse goedkeuring zou hebben plaatsgevonden.

Zij vertelt hier zelf over dat ze inderdaad met Neymar had afgesproken om op zijn kosten voor seks naar Parijs te komen. Ter plekke zou de voetballer haar op haar achterwerk hebben geslagen en zijn doorgegaan met seks terwijl zij had aangegeven dit niet meer te willen.

Het Braziliaanse Jornal Nacional meldde woensdag dat Trindade Mendes de Souza opnieuw gehoord zou worden door de politie, omdat er ook een tweede ontmoeting tussen de twee zou zijn geweest. Volgens de vader van Neymar zou zijn zoon daarbij in de val zijn gelokt.

Het model zou haar telefoon tegen de muur hebben gezet om te kunnen filmen wat er gebeurde. Een deel van de bewuste video is inmiddels online verschenen. Het Spaanse Mundo Deportivo heeft de beelden, waarop te zien is dat de vrouw en Neymar intiem zijn in de hotelkamer en daarna ruzie krijgen, gepubliceerd.

Neymar moet zich vrijdag melden voor verhoor. De international van Brazilië raakte woensdagavond geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij het toernooi om de Copa América mist.