De coalitie van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF, heeft het aanbod van de militaire overgangsraad om de gesprekken over de vorming van een burgerregering te hervatten woensdag afgewezen.

Het aanbod komt twee dagen na de aanval van veiligheidstroepen op een demonstratiekamp in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Daarbij zijn volgens artsen die banden met de Soedanese oppositie hebben zeker honderd mensen omgekomen.

Later ontkende het ministerie van Gezondheid in Soedan het dodental van meer dan honderd en meldde het dat er sprake was van 'slechts' 46 doden.

De aanval, die volgde op wekenlang durende spanningen tussen de heersende militaire raad en oppositiegroeperingen over wie Soedan naar democratie moet leiden, markeerde de ergste uitbarsting van geweld sinds het leger president Omar Al Bashir in april afzette na maanden van protesten tegen zijn heerschappij.

Leger zegde afspraken met oppositie op

De militaire overgangsraad zette de onderhandelingen maandag stil en zegde na de aanval alle overeenkomsten met de oppositie op. Woensdag kwam de raad daar, mede door internationale kritiek op het toenemende geweld, op terug.

De oppositie reageerde bij monde van Madani Abbas Madani, een van de leiders van de DFCF, dat het leger niet te vertrouwen is. "De raad heeft ons uitgenodigd de dialoog aan te gaan, maar boezemt de burgers op straat angst in."

Madani zei dat de uitnodiging was gekomen vóór de arrestatie van een van de leden van de oppositiealliantie, Yasir Arman, plaatsvervangend hoofd van de rebellengroep SPLM-N.

Het plaatsvervangend hoofd van de militaire raad, generaal Mohamed Hamdan Dagalo, algemeen bekend als 'Hemedti', zei in een toespraak op televisie dat de raad een "onderzoek" naar het recente geweld had bevolen.

Verenigde Naties en Verenigd Koninkrijk halen personeel weg uit Soedan

De Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk hebben woensdag aangekondigd personeel uit Soedan weg te halen vanwege het oplopende geweld in het land. De internationale organisatie verhuist tijdelijk al het niet-essentiële personeel, al gaan de VN-operaties in het land nog wel door.

Het Verenigd Koninkrijk maakte woensdag bekend zijn ambassadepersoneel terug te roepen en waarschuwt Britten voor de verslechterde omstandigheden in Soedan. Volgens het Britse Foreign Office (FCO) is de situatie explosief en moeten Britten "zorgvuldig overwegen" of ze per se in Soedan moeten zijn.