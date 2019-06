De binnenstad van Kleef, een Duitse stad net over de grens bij Nijmegen, wordt woensdag aan het einde van de middag ontruimd vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog, meldt de gemeente.

Omwonenden moeten hun huizen om 16.30 uur hebben verlaten. Om 17.30 uur wordt de bom onschadelijk gemaakt. Ook buiten de binnenstad, mag niemand in Kleve op straat zijn als de bom ontmanteld wordt.

De inwoners van de stad worden opgevangen in een nabijgelegen brandweerkazerne. De gemeente zet extra ziekenvervoer in voor ernstig zieke mensen en mensen met een lichamelijke beperking. Zodra de bom ontmanteld is, zal in Kleef een minuut lang een sirene klinken.

De bom ligt in de Minoritenstrasse en werd aangetroffen in luchtbeelden. Op het moment van de vondst waren er volgens De Gelderlander werkzaamheden in de straat. De bom zou in een schacht liggen.

Kleef telt ongeveer 47.000 inwoners.