Tienduizenden demonstranten zijn dinsdag in Praag de straat op gegaan. Ze eisen het vertrek van de Tsjechische premier Andrej Babis, die wordt verdacht van gesjoemel met EU-subsidies en machtsmisbruik.

Het Milion-initiatief achter de demonstratie meldt dat 120.000 mensen op het Wenceslasplein het vertrek van Babis eisen. Dan zou het de grootste demonstratie in Tsjechië van de afgelopen dertig jaar zijn.

De miljardair die zichzelf opnieuw uitvond als politicus wordt door de Tsjechische politie onderzocht wegens beschuldigingen van fraude met EU-subsidies. Ook wordt daarbij gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling rond zijn ambt en zijn zakenimperium.

Premier Babis verzette zich eerder op dinsdag tegen een voorgesteld onderzoek van de Europese Commissie (EC) naar zijn handel en wandel. Hij noemde dat een aanval op Tsjechië.

"Het is een twijfelachtige controle, een aanval op de Tsjechische Republiek en ik herhaal opnieuw: er zal niets worden gevonden", zei hij tegen het parlement.

In een tussenrapport over de kwestie, dat eind mei door de EC werd uitgebracht, werd geconcludeerd dat Babic zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en mogelijk EU-subsidies moet terugbetalen.

Premier Andrej Babis (Foto: AFP)

Tienduizenden eisen vertrek premier

Sinds eind april demonstreerden tienduizenden Tsjechen tegen Babis en zijn nieuwe minister van Justitie, Marie Benesová. Zij stemde als parlementariër tegen een verzoek van de politie om de politieke immuniteit van de premier op te heffen. Ze werd door Babis als minister aangesteld nadat de politie had gezegd dat hij moet worden vervolgd.

Het onderzoek naar de EU-subsidies spitst zich toe op een boerderij die in het bezit was van Agrofert. Dit is een conglomeraat van zo'n 250 bedrijven dat eigendom van Babis is, maar werd overgedaan aan familieleden van de premier, zodat er EU-subsidies voor kleine tot middelgrote boerenbedrijven konden worden binnengehaald. Daarna nam Agrofert het bedrijf weer over.

Babis was al omstreden

De populistische premier was in eigen land al omstreden, onder meer omdat hij een samenwerking met de Communistische Partij aanging en ervan wordt beschuldigd in de Sovjettijd te hebben samengewerkt met de geheime politie.

De premier ontkent alle beschuldigingen.