Duizenden demonstranten zijn dinsdag in Londen de straat op gegaan om hun onvrede over het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump kenbaar te maken.

De aantallen betogers waren wel minder groot dan bij de protesten van vorig jaar, toen tienduizenden mensen demonstreerden.

De demonstranten hielden onder meer borden omhoog met de tekst: "How dare you comb over here?" Het is een verwijzing naar het kapsel van de president. Ook de bekende ballon in de vorm van een baby-Trump is opgelaten.

Trump had voorafgaand aan zijn bezoek via Twitter laten weten dat hij de burgemeester van Londen Sadiq Khan een loser vindt. Dit kwam de Amerikaanse president op kritiek te staan. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft zich in een toespraak in het bijzijn van de demonstranten negatief uitgelaten over de tweet van Trump.

Trump noemde tijdens zijn gezamenlijke persconferentie met de Britse premier Theresa May zowel Khan als Corbyn een "negatieve kracht". Ook zei hij de demonstranten niet te hebben gezien.

Trump: 'Demonstraties zijn nepnieuws'

De Amerikaanse president wist wel te vertellen dat hij duizenden mensen met onder meer de Amerikaanse vlag heeft gezien. Berichten over de vele demonstranten noemde hij "nepnieuws".

Tijdens de persconferentie sprak hij warme woorden over de relatie tussen de machten en sprak hij louter positief over May, die eind vorige maand bekendmaakte op te stappen.

Trump landde maandag voor zijn driedaagse bezoek en heeft een ook al een staatsbanket met koningin Elizabeth II gehad.

Demonstranten in Londen met hun borden. (Foto: AFP)