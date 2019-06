Kinderen en zwangere vrouwen die nabij de deels verwoeste Notre-Dame wonen worden geadviseerd bloedtesten af te nemen. Dat melden Franse gezondheidsdiensten nadat bij een kind uit de Île de la Cité-omgeving rondom de kathedraal een te hoge hoeveelheid lood in het bloed is gevonden.

Dat meldt de BBC. De situatie van het kind wordt in de gaten gehouden, maar er hoeft niet meteen te worden ingegrepen. Desalniettemin onderzoekt de Parijse gezondheidsdienst nu of er in de buurt van de Notre-Dame meer mensen zijn die een te hoge concentratie lood in hun lichaam hebben.

Bij de brand op 15 april ging een groot deel van het met lood beklede eikenhouten dak in vlammen op. In totaal smolt ruim 300.000 kilo lood, deels ook afkomstig van de ingestorte torenspits die uit zo'n 250 ton lood bestond.

Loodvergiftiging kan schadelijk zijn voor met name jonge kinderen, aldus de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het metaal kan bij kinderen het zenuwstelsel aantasten, terwijl volwassenen hart-, bloedvat- en nierproblemen kunnen oplopen.

Volgens de WHO valt niet te zeggen welke hoeveelheid lood in het lichaam 'veilig' is.

Er komt speciaal testcentrum voor omwonenden

Er komt een speciaal centrum voor de bloedtesten. Omwonenden worden geadviseerd hun huis te poetsen en speelgoed van hun kinderen regelmatig schoon te maken.

Door middel van donaties werd al snel 700 miljoen euro opgehaald voor de restauratie van het bouwwerk. Die gaat naar verwachting zeker vijf jaar duren.