Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bedrijven afgeraden om nog zaken met de Verenigde Staten te doen. Ook krijgen Chinese toeristen van de overheid een negatief reisadvies voor de VS.

Volgens het ministerie lopen Chinese bedrijven die in de VS opereren een groot risico op verregaande intimidatie door de Amerikaanse overheid.

Chinese toeristen krijgen het advies om niet naar de VS te reizen vanwege het grote aantal overvallen en incidenten met wapens in het land In de VS stierven het afgelopen jaar bijna 40.000 mensen door incidenten met wapens, het grootste aantal in twee decennia.

De waarschuwingen werden dinsdag gecommuniceerd via de Chinese staatsmedia. De mededelingen van Peking zijn een volgende stap in de voortslepende handelsoorlog tussen de VS en China.

Trump hief in mei 200 miljard dollar aan extra importtarieven

In mei voerde de VS nieuwe extra invoertarieven van 25 procent op 200 miljard dollar (bijna 180 miljard euro) aan Chinese producten op, omdat China eerdere beloftes over handelsafspraken zou hebben gebroken.

China meldde vorige week een zwarte lijst met 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven, groepen en personen die het belang van Chinese ondernemingen schaden op te stellen. De Chinese overheid noemt geen specifieke landen of bedrijven, maar de lijst kan de relatie tussen de Verenigde Staten en China verder onder druk zetten.

Enkele weken geleden zette de VS Huawei op een zwarte lijst, waardoor Amerikaanse bedrijven beperkt worden in het zakendoen met het Chinese techbedrijf. De VS verdenkt Huawei van spionagepraktijken.