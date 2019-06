De machthebbende militairen in Soedan hebben alle afspraken met de oppositiepartijen opgezegd. Dat heeft het hoofd van de militaire overgangsraad gezegd tijdens een verklaring naar aanleiding van het geweld van maandag in de hoofdstad Khartoem. Veiligheidstroepen ontruimden kampen van demonstranten en doodden daarbij minstens dertig mensen.

Het leger en de oppositie waren in gesprek over de toekomst van het land. Luitenant-generaal Abdel Fattah Al Burhan stelde dat de coalitie van oppositiepartijen net zozeer verantwoordelijk was voor de vertraging in het maken van die toekomstplannen. Hij maakte bekend dat er binnen negen maanden verkiezingen zullen worden gehouden.

De oppositie heeft al meerdere malen met de legerleiding onderhandeld over een overgangsregering in Soedan. In april zette het leger president Omar Al Bashir aan de kant na maanden van protesten.

De coalitie van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF, had eerder op maandag het contact met het militaire bewind al verbroken. De oppositie heeft sinds afgelopen maandag een algehele politieke staking afgekondigd en riep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Ook roepen de oppositiegroepen het buitenland op om de coup, zoals zij de machtsovername van de militairen noemen, te veroordelen en de rechtmatigheid ervan af te wijzen.

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) heeft het gebruik van het geweld door de Soedanese veiligheidstroepen veroordeeld. De VN-veiligheidsraad zal volgens verschillende diplomaten dinsdag achter gesloten deuren bijeenkomen om de situatie in het Afrikaanse land te bespreken.