De militairen die de macht hebben in Soedan, hebben alle afspraken met de oppositiepartijen opgezegd. Dat heeft het hoofd van de militaire overgangsraad gezegd in een op televisie uitgezonden verklaring naar aanleiding van het geweld in de hoofdstad Khartoem maandag. Veiligheidstroepen ontruimden kampen van demonstranten en doodden daarbij minstens dertig mensen.

Luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan zei in de toespraak dat de coalitie van oppositiepartijen net zozeer verantwoordelijk was voor de vertraging in de onderhandelingen over de toekomst van Soedan. Hij maakte bekend dat er binnen negen maanden verkiezingen zullen worden gehouden.

De oppositie heeft al meerdere malen met de legerleiding onderhandeld over een overgangsregering in Soedan. In april zette het leger president Omar Al Bashir aan de kant na maanden van protesten.

Deze demonstranten zijn daarna niet gestopt en willen dat het leger de macht overdraagt aan een gekozen regering. Daar heeft de militaire raad, die voor maximaal twee jaar is aangesteld, tot dusver geen gehoor aan gegeven.

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) heeft het gebruik van het geweld door de Soedanese veiligheidstroepen veroordeeld. De VN-veiligheidsraad zal volgens verschillende diplomaten dinsdag achter gesloten deuren bijeenkomen om de situatie in het Afrikaanse land te bespreken