De Italiaanse premier Giuseppe Conte dreigt af te treden als een akkoord over de begroting van het land uitblijft. Dat zei hij maandag in een persconferentie, zoals door Italiaanse media van tevoren ook al werd verwacht, schrijft La Replubbica.

De partijloze jurist en hoogleraar Conte wil dat de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) zich samen achter een economisch beleid scharen dat ook goedkeuring krijgt in het hoofdkwartier van de Europese Unie.

Zijn regering ziet zich gesteld voor een complex begrotingsproces in 2020 en het land heeft het vertrouwen van de financiële markten hard nodig, zei Conte.

De EU heeft gedreigd met strafmaatregelen tegen Italië als dat land niet serieus werk maakt van het terugdringen van de schuldenlast.

Economische opleving na crisis uitgebleven in Italië

De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl de EU stelt dat dit niet groter mag zijn dan 60 procent. In Nederland is dat percentage gedaald tot ruim 52 procent, mede dankzij de economische opleving van de afgelopen jaren.

Maar die is uitgebleven in Italië. Rome voorziet dit jaar nog slechts een groei van 0,2 procent. Maar het wil de economie vlot trekken met extra uitgaven. Het begrotingstekort zou dan toch op 2,4 procent van het bbp uitkomen. Dat is het percentage dat de Europese Commissie vorig jaar al boos afwees als in strijd met de regels.

Conte wil dat overheid EU-regels respecteert

Minister van Binnenlandse Zaken en Lega-leider Matteo Salvini betwist de huishoudregels van Brussel en wil belastingen verlagen om de economie aan te zwengelen. Ook de voorman van de M5S, minister Luigi di Maio, wil geld vrijmaken om armoede te bestrijden en de economie vlot te trekken. Maar de coalitiepartners hebben kiezers verschillende zaken beloofd.

Conte zei dat de overheid de begrotingsregels van de EU moet respecteren tot die worden gewijzigd. Hij wil nu een duidelijke, ondubbelzinnige en snelle reactie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Het land kan niet wachten, zei hij.

Direct na de persconferentie van Conte reageerden de beide kemphanen. Salvini schreef op Facebook dat zijn partij Lega verder wil. "Er is geen tijd te verliezen."

MS5-leider Di Maio verklaarde dat zijn partij de regering nog altijd steunt. "Wij zijn loyaal. We willen meteen aan het werk." Hij wil dinsdag al een kabinetszitting om te praten over zaken waaraan zijn partij veel gelegen is, zoals belastingverlagingen en de introductie van een minimumloon.