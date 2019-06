De twee laatste van de twaalf Fransen die eerder dit jaar werden opgepakt op verdenking van lidmaatschap bij Islamitische Staat (IS), zijn maandag ter dood veroordeeld door een rechtbank in Irak.

De veroordeelden behoren tot de groep die in februari in Syrië werd opgepakt en naar Irak is gebracht.

In totaal hangt elf Fransen en een Tunesiër die zich volgens Irak bij IS aansloten de doodstraf boven het hoofd. De veroordeelden hebben dertig dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis.

In Irak zitten duizenden mogelijke jihadisten vast die de afgelopen maanden gevangen zijn genomen. Volgens Irak zijn inmiddels vijfhonderd van hen berecht.

Er zouden twijfels zijn over de eerlijkheid van de procesgang in Irak. Volgens Human Rights Watch werden de mannen door middel van marteling gedwongen tot een bekentenis.