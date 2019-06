De Indiase autoriteiten gaan ervan uit dat de acht klimmers die vrijdag als vermist werden opgegeven in de Himalaya overleden zijn. Zij zijn vermoedelijk meegesleurd in een lawine. Tijdens een zoekactie per helikopter zijn vijf lichamen gesignaleerd, meldt een politiewoordvoerder.

In het gebied waar het gezelschap voor het laatst werd gezien, is uitgebreid met helikopters gezocht. De klimmers werden vrijdag overvallen door slecht weer.

De acht waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de VS, Australië en India. Andere klimmers maakten melding van hun vermissing nadat zij vrijdag niet waren teruggekeerd in het basiskamp op Nanda Devi, de op een na hoogste berg van India.

De reddingsoperatie komt moeilijk op gang. Indiase autoriteiten stuurden een reddingsteam de berg op, maar die arriveerde pas na drie dagen op de laatst bekende positie van de klimmers.

De groep probeerde een nieuwe route uit

De groep probeerde niet de hoogste bergtop te halen, maar een nog niet beklommen top op zo'n 6.477 meter hoogte. Op 13 mei begon de tocht, die zo'n 24 dagen moest duren.

Het laatste contact met de groep was op 25 mei. De plaatsvervangende expeditiegids Mark Thomas was eerder afgedaald met drie anderen en had tot die zondag nog radiocontact met de acht klimmers.

Er overlijden dit jaar opvallend veel klimmers

Sindsdien hoorde hij echter niets meer, waarna hij in zijn eentje poolshoogte ging nemen. Hij trof een lege tent aan en sporen van een gepasseerde lawine.

In de afgelopen weken was er vaker slecht nieuws over klimmers in de Himalaya. Zeker elf alpinisten kwamen de afgelopen twee weken om het leven toen zij de Mount Everest wilden beklimmen. Door de drukte op de berg raken diverse klimmers in moeilijkheden.