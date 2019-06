WikiLeaks-oprichter Julian Assange zal niet formeel aangehouden worden in de verkrachtingszaak waarin hij hoofdverdachte is, zo heeft een rechtbank in het Zweedse Uppsala maandag besloten.

Hiermee is het verzoek van de Zweedse aanklager verworpen. Volgens de rechtbank is een Europees onderzoeksbevel voldoende voor de aanklager om alsnog het onderzoek naar de man uit te voeren.

Het was de eerste zitting sinds de heropening van het onderzoek op 13 mei, enkele weken nadat Assange na intrekking van zijn politiek asiel werd opgepakt in de ambassade van Ecuador in Londen.

De Australiër zou zich volgens de aanklacht in 2010 hebben vergrepen aan een vrouw in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij meent echter dat er sprake was van vrijwillige seks en stelt dat de vervolging te maken heeft met zijn klokkenluidersplatform.

Assange vreest uitlevering aan VS

De 47-jarige Assange vreest dat hij via Zweden uitgeleverd wordt aan de Verenigde Staten, waar tientallen jaren celstraf boven zijn hoofd hangt vanwege zijn activiteiten voor WikiLeaks.

Een Britse rechtbank zou zich vorige week over een Amerikaans uitleveringsverzoek buigen, maar Assange was volgens zijn advocaat "te ziek" om de rechtbank te woord te staan via een videoverbinding vanuit de gevangenis. Het verhoor moet nu op 12 juni plaatsvinden.

Assange zit momenteel een celstraf van vijftig weken uit in het Verenigd Koninkrijk, omdat hij in 2010 de voorwaarden van zijn borgtocht had geschonden. De klokkenluider vluchtte toen de Ecuadoraanse ambassade in om overlevering aan Zweden te voorkomen.