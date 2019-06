De Amerikaanse president Donald Trump is in gezelschap van zijn vrouw Melania Trump en andere familieleden geland op het Londense vliegveld Stansted. Hij legt een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk af. Zijn komst is omstreden. Naar verwachting gaan dinsdag veel Britten protesteren tegen Trump en zijn beleid.

Trump gaat maandag eerst lunchen bij koningin Elizabeth II in Buckingham Palace. 's Avonds vindt er een groot staatsbanket plaats. De Amerikaanse president heeft dinsdag gesprekken met vertegenwoordigers van het Britse bedrijfsleven.

Daarna ontmoet hij de Britse premier Theresa May. Het is het tweede bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk, maar dit is het eerste officiële staatsbezoek.

Tijdens zijn bezoek in 2018 gingen tienduizenden boze Britten de straat op om te demonstreren tegen Trump en zijn beleid. Er vloog toen een grote opblaasbaby in de vorm van Trump boven Londen.

In Londen worden grote demonstraties verwacht

Allerlei tegenstanders van Trump in het Verenigd Koninkrijk hebben de handen ineengeslagen en organiseren dinsdag op Trafalgar Square in Londen een enorm protest tegen de Amerikaanse president. Er worden honderdduizenden mensen verwacht die zich ergeren aan onder meer het gebrek aan een klimaatbeleid en de vrouwonvriendelijke opmerkingen en beleidsplannen van Trump.

De Britse politie heeft tijdens het staatsbezoek twintigduizend agenten op straat rondlopen om de orde te houden. Het bezoek van Trump kost de Britse belastingbetaler naar schatting 20 miljoen euro.

Gaat Trump zich aan het protocol houden?

"Het is heel gebruikelijk dat een Amerikaanse president een bezoek brengt aan het Verenigd Koninkrijk", stelt NOS- en Trouw-correspondent Tim de Wit in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws. "Maar dit is een atypische president. Er is veel weerstand tegen de uitnodiging."

Een ander bijzonder aspect aan het bezoek is dat Trump gaat praten met premier May, die over vier dagen aftreedt."

Het blijft bij Trump altijd afwachten of hij zich aan het protocol gaat houden of dat hij controversiële uitspraken zal doen. "Koning Willem-Alexander hield recent tijdens zijn staatsbanket in Londen een heel vriendschappelijke toon aan en repte met geen onvertogen woord over de Brexit", legt De Wit uit.

"Zo'n moment kies je niet om een gevoelige politieke discussie op te rakelen. Maar bij Trump weet je nooit zeker wat hij gaat doen. Gaat hij als vurig pleitbezorger van de Brexit een politiek statement maken?"

Koninklijke familie lijkt weinig enthousiast over Trump

Het is ook interessant om te kijken hoe de Britse koninklijke familie zich gaat gedragen tijdens het bezoek van Trump, analyseert De Wit. "Zij laten zich zelden in het openbaar uit over mensen. Maar van Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, is wel bekend dat zij uitgesproken anti-Trump is. Zij is een feministe en komt op voor vrouwenrechten. En we weten wat voor uitlatingen over vrouwen Trump heeft gedaan."

Van haar man en haar zwager prins William is bekend dat zij een zeer vriendschappelijke relatie hadden met de vorige Amerikaanse president, Barack Obama. "Bij het vorige bezoek van Trump waren zij ook niet aanwezig bij het gesprek tussen de Queen en de president", stelt De Wit. "Maar dit is een staatsbezoek; ditmaal worden ze gewoon verwacht bij het staatsbanket."

Markle zal overigens niet aanwezig zijn. Zij heeft officieel nog zwangerschapsverlof. Haar zoon Archie is op 6 mei geboren. Er vindt wel een aparte ontmoeting tussen Trump en kroonprins Charles plaats.

Trump haalt hard uit en noemt Sadiq Khan een 'enorme loser'

Verder blijft het afwachten wat voor ontmoetingen de Amerikaanse president buiten het vaste programma zal hebben. "Nigel Farage, een van politici die hard heeft gepleit voor de Brexit, is een goede vriend van Trump; iemand met wie hij regelmatig in het openbaar wordt gezien. En gaat Trump Boris Johnson nog ontmoeten, die wordt genoemd als de potentiële opvolger van May na haar aftreden?"

Voordat Trump op Britse bodem landde, zette hij de toon door via zijn favoriete medium Twitter uit te halen naar de burgemeester van Londen. Trump noemde Sadiq Khan een "ijskoude loser die vreselijk werk verricht" als burgemeester van Londen. "Hij is dom en incompetent en zou zich moeten richten op de criminaliteit in zijn stad in plaats van op mijn bezoek."

Khan stelt dat Trump in rijtje met 'moderne fascisten' thuishoort

Khan stelde afgelopen weekend in een interview dat Trump dezelfde taal bezigt als "de grote fascisten van de twintigste eeuw", De burgemeester van Londen nam stelling tegen alle egards waarmee Trump en zijn vrouw in het Verenigd Koninkrijk wordt ontvangen. "Trump is een van de ergste voorbeelden van een groeiende wereldwijde dreiging", zei Khan.

"Extreemrechts bedreigt onze moeizaam verworven rechten en vrijheden en waarden die onze liberale, democratische samenleving al meer dan zeventig jaar definiëren."