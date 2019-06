De voor 4 juli geplande presidentsverkiezingen in Algerije gaan niet door. De constitutionele raad in het Noord-Afrikaanse land heeft geconcludeerd dat het onmogelijk is een stembusgang te houden omdat er geen geschikte kandidaten zouden zijn.

Volgens Algerijnse staatsmedia is er geen nieuwe datum voor de verkiezingen geprikt. In Algerije zijn er al wekenlang op de vrijdagen betogingen tegen de gevestigde orde. Die is volgens de actievoerders corrupt.

Het protest begon in februari en was eerst gericht tegen de bejaarde en zieke president Abdelaziz Bouteflika, die uiteindelijk toch maar het veld ruimde. Zijn plaatsvervanger is sinds april de senaatsvoorzitter Abdelkader Bensalah.

De oppositie had al laten weten niet te geloven in eerlijke presidentsverkiezingen op 4 juli zolang de topfiguren van het regime, zoals Bensalah of premier Noureddine Bedoui, nog op hun posten zitten.