Acht klimmers zijn vermist in het Himalayagebergte. Vermoedelijk is de groep geraakt door een lawine toen zij de Nanda Devi, de hoogste berg die volledig op Indiaas grondgebied ligt, wilde beklimmen.

In de groep bevinden zich zeker drie Britse en enkele Amerikaanse en Australische alpinisten. Vermoed wordt dat de klimmers een nog niet eerder genomen route uitprobeerden, en halverwege rechtsomkeert maakten toen de lawine hen trof.

De reddingsoperatie komt moeilijk op gang. Indiase autoriteiten stuurden een reddingsteam de berg op, maar zij arriveren pas binnen drie dagen op de laatste bekende positie van de klimmers. Deze zondag wordt geprobeerd met een helikopter reddingswerkers hoog op de 7.434 meter berg neer te zetten.

De groep probeerde niet de hoogste bergtop te halen, maar een nog niet beklommen top op zo'n 6.477 meter hoogte. Op 13 mei begon de tocht die zo'n 24 dagen moest duren.

Sinds 25 mei geen teken van leven van de groep

Het laatste contact met de groep was op 25 mei. De plaatsvervangende expeditie gids Mark Thomas was eerder afgedaald met drie anderen en had tot die zondag nog radiocontact met de acht klimmers.

Sindsdien hoorde hij echter niets meer, waarna hij in zijn eentje poolshoogte ging nemen. Hij trof een lege tent aan en tekenen van een gepasseerde lawine.

In de afgelopen weken was er vaker slecht nieuws over klimmers in het Himalayagebergte. Zeker elf alpinisten kwamen de afgelopen twee weken om het leven toen zij de Mount Everest wilden beklimmen. Door de drukte op de berg raken diverse klimmers in moeilijkheden.