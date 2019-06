De veiligheidssituatie op Sri Lanka is verbeterd. Daarom is het reisadvies dat de Nederlandse overheid geeft aan Nederlanders die naar het land willen veranderd van 'oranje' (alleen noodzakelijke reizen) naar 'geel' (let op veiligheidsrisico’s), heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.

"De Sri Lankaanse overheid heeft maatregelen genomen, het normale leven is weer op gang gekomen", schrijft het ministerie. Het advies is nu: "Bereid u goed voor op deze risico’s en let extra op".

Het land werd op zondag 21 april, Eerste Paasdag, opgeschrikt door meerdere zelfmoordaanslagen, waarbij meer dan 250 mensen werden gedood. Onder de slachtoffers waren drie Nederlanders. Verschillende reisorganisaties haalden toeristen terug.

De autoriteiten houden twee lokale islamitische groeperingen, National Thowheeth Jama'ath (NTJ) en Jamathei Milathu Ibrahim (JMI), verantwoordelijk voor de aanslagen. Zij hebben een link met de terroristische groep Islamitische Staat (IS), die de aanslagen opeiste.

Na de aanslagen bleef het onrustig in het land en was er volgens de autoriteiten kans op meer aanslagen. Ook kwam er geweld tussen verschillende religieuze groepen voor.