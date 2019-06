Een Hongaarse rechter heeft zaterdag besloten dat de kapitein van het cruiseschip dat woensdag in aanvaring kwam met een rondvaartboot op de Donau in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een maand in voorarrest moet blijven, meldt persbureau AP. Bij het dodelijke ongeval kwamen zeker zeven Zuid-Koreaanse toeristen om het leven.

De rechter heeft daarbij besloten dat de kapitein op borgtocht vrij kan worden gelaten, indien hij in Boedapest blijft en een elektronische enkelband draagt.

Er worden nog altijd 21 personen, onder wie 19 Zuid-Koreanen, vermist. De reddingswerkers gaan er niet van uit dat zij nog in leven zijn.

Door de aanvaring met het 135 meter lange cruiseschip zonk de kleinere boot. 7 van de 35 opvarenden zijn uit het water gehaald.

De 64-jarige Oekraïense kapitein is donderdag opgepakt en wordt beschuldigd van criminele nalatigheid. Hij ontkende vrijdag via zijn advocaat dat hij schuldig is aan het ongeluk, omdat hij vindt dat hij geen regels heeft overtreden.

De oorzaak van het ongeval wordt nog verder onderzocht.

Sterke stroming bemoeilijkt zoektocht naar vermisten

De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kang Kyung-wha, is afgereisd naar Hongarije en is opgedragen alle lichamen mee terug te nemen. De zoektocht naar de vermiste toeristen verloopt echter moeizaam.

Door de sterke stroming bestaat er een kans dat de lichamen in Servië terecht kunnen komen. Daarom hebben de Hongaarse autoriteiten de hulp ingeschakeld van het buurland.

Ook is het wrak, waar mogelijk nog lichamen liggen, nog niet geborgen. De sterke stroming en de hoge waterstand maken de operatie lastig. Volgens het Hongaarse waterschap zal het peil naar verwachting de komende dagen weer gaan dalen.