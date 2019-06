Het reddingsschip Sea-Watch 3, dat vorige maand door de Italiaanse justitie in beslag werd genomen in een onderzoek naar hulp bij illegale immigratie, is zaterdag vrijgegeven en mag weer varen.

"De Sea-Watch 3 is vrij. We hebben zojuist het officiële nieuws ontvangen dat ons schip niet langer in beslag is genomen en kan terugkeren naar zijn missie", aldus de Duitse hulporganisatie Sea-Watch op Twitter.

Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, had medio mei 65 migranten voor de kust van Libië gered. De Italiaanse rechts-radicale minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had zich ertegen verzet dat de vluchtelingen aan land gingen.

Later mochten ze toch van boord gaan op het eiland Lampedusa en werd het schip in beslag genomen. Het ligt momenteel in Licata, Sicilië.

"Gelukkig voor de Italiaanse rechterlijke macht telt haar eigen grondwet meer dan een twitterende minister", zei Sea-Watch-woordvoerder Ruben Neugebauer tegen het Duitse persbureau DPA, doelende op Salvini. "Het schip is weer vrij omdat is vastgesteld dat wij ons aan alle wetten hebben gehouden."

Onderzoek ingesteld naar kapitein van Sea-Watch 3

Aanklagers in de Italiaanse provincie Agrigento hadden een onderzoek ingesteld naar de kapitein van de Sea-Watch 3. De schipper wordt verdacht van het faciliteren van illegale migratie.

Het is nog steeds onduidelijk wat de stand van zaken is, aldus Neugebauer. "Wij zijn er echter van overtuigd dat hij (de kapitein, red.) alles goed heeft gedaan en dat geen vervolging zal worden ingesteld."

Sinds het aantreden van de populistische regering in Rome een jaar geleden, worden reddingswerkers op zee herhaaldelijk gehinderd in hun werk en worden hun schepen in beslag genomen. De meeste schepen zijn weer vrijgegeven, maar sommige hulporganisaties gaven hun missie op.

Italië verzet zich tegen de opvang van migranten en heeft de redding op zee grotendeels stopgezet. Het land dringt erop aan dat migranten binnen de EU worden verdeeld.

Dit jaar zijn al honderden migranten om het leven gekomen bij het oversteken van de Middellandse Zee.