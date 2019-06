Zeker 79 mensen zijn gewond geraakt door drie explosies in de stad Dzerzhinsk in Midden-Rusland. Het staatspersbureau Sputnik meldt dat de ontploffingen plaatsvonden in een fabriek waar explosieven worden gemaakt.

Vijftien mensen zouden ernstig gewond zijn. Volgens het Russische ministerie van Volksgezondheid raakten in totaal 38 werknemers en 41 omwonenden gewond. Het merendeel van hen is geraakt door rondvliegende stukken glas.

Zo'n 180 nabijgelegen gebouwen liepen schade op door de explosie. Volgens de autoriteiten zijn er geen doden gevallen.

De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in de stad met meer dan 200.000 inwoners. Dzerzjinsk ligt ongeveer 400 kilometer ten oosten van Moskou.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Een nationale commissie onderzoekt of de veiligheidsvoorschriften zijn overtreden.

In fabriek worden explosieven, munitie en vliegtuigbommen opgeslagen

Het gedeelte van het gebouw waar de explosies plaatsvonden, is vernield. Na de explosies brak brand uit, onder meer in een ruimte waar explosieven, munitie en vliegtuigbommen opgeslagen liggen. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen gebouw.

De ontploffingen zijn mogelijk te wijten aan technische problemen. De fabriek uit 1953 stamt uit de Sovjettijd en is een van de grootste Russische ontwikkelaars van explosieven. De producten worden voor zowel militaire als burgerlijke doeleinden gebruikt.