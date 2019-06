Zeker 38 mensen zijn gewond geraakt door drie explosies in de stad Dzerzhinsk in Midden-Rusland. Ook zijn twee personen vermist. Het staatspersbureau Sputnik meldt dat de ontploffingen plaatsvonden in een fabriek waar explosieven worden gemaakt.

Het gedeelte van het gebouw waar de explosies plaatsvonden, is vernield. Na de explosies brak brand uit, onder meer in een ruimte waar explosieven, munitie en vliegtuigbommen opgeslagen liggen. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen gebouw.

De ontploffingen zijn mogelijk te wijten aan technische problemen. De fabriek uit 1953 stamt uit de Sovjettijd en is een van de grootste Russische ontwikkelaars van explosieven. De producten worden voor zowel militaire als burgerlijke doeleinden gebruikt.

Dzerzhinsk ligt ongeveer 400 kilometer ten oosten van Moskou.