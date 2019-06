Bij een schietpartij bij het gemeentehuis in de Amerikaanse stad Virginia Beach zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) ten minste twaalf doden gevallen. Daarnaast is de schutter doodgeschoten door de politie en raakten zes mensen zwaargewond. De FBI onderzoekt de zaak.

Rond 16.00 uur (lokale tijd) opende de man, die lang werkzaam was in het gemeentehuis, het vuur in een gebouw van de buitendienst. Voor zover bekend handelde hij alleen. Zijn motief is nog onduidelijk.

Een politiewoordvoerder bevestigde tegenover Amerikaanse media al snel dat er meerdere zwaargewonden en doden zijn. Ambulances en traumahelikopters hebben de gewonden naar diverse traumacentra in de omgeving gebracht. "Een van de gewonden is een politieagent", meldde politiechef James Cervera op een persconferentie.

Volgens hem had de schutter een wapen met een geluidsdemper en extra munitie bij zich. De politiechef zegt dat de schutter tijdens de schietpartij meerdere keren zijn wapen herlaadde.

Agenten schakelen schutter uit

Het eerste slachtoffer viel in een auto voor het gemeentehuis. Daarna ging de schutter naar binnen, waar hij het vuur opende op meerdere personen. Kort daarna gingen vier agenten het gebouw binnen. In het lange vuurgevecht dat daarop volgde, raakte een agent gewond. "Het kogelvrije vest heeft zijn leven gered", aldus Cervera. De agenten wisten de schutter uiteindelijk te doden.

Volgens politiechef Cervera is de verdachte een ambtenaar die lange tijd bij de gemeente heeft gewerkt. Tijdens de persconferentie beschreef hij de man als "ontevreden", maar Cervera ging verder niet in op een mogelijk motief. "We hebben meer vragen dan antwoorden", aldus de chef. De naam van de schutter wordt niet bekendgemaakt.

Het is de Amerikaanse schietpartij met het grootste aantal slachtoffers sinds november 2018, toen in de buurt van Los Angeles twaalf mensen omkwamen bij een schietpartij in een horecagelegenheid.

Agenten bij de plaats delict. (foto: AFP)