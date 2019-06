De hoofdverdachte van de aanslag in Lyon is vrijdag in Parijs aangeklaagd voor "poging tot terroristische moord" voordat hij officieel in hechtenis werd genomen. Dat meldde de Parijse aanklager. Bij de aanslag raakten vorige week vrijdag veertien mensen gewond.

De 24-jarige Algerijnse man die sinds zijn arrestatie maandag in politiebewaring was, werd ook lidmaatschap van een criminele organisatie en het maken van een explosief voor terroristische doeleinden ten laste gelegd.

De man heeft bekend dat hij de bom heeft gemaakt die ontplofte bij een bakkerij. Het explosief met onder meer spijkers en schroeven zat in een papieren zak.

De politie, die meteen uitging van een terreurdaad, pakte de man maandag op. Onderzoek heeft uitgewezen dat het DNA dat op onderdelen van de bom is aangetroffen, overeenkomt met dat van de hoofdverdachte.

Bij een inval in een woning in Oullins, een voorstad van Lyon, werd meer belastende informatie verkregen. De man had op internet opgezocht hoe hij een bom moest maken. Zijn ouders en broer zijn ook meegenomen voor verhoor.