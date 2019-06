Julian Assange, de oprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks, wordt "psychisch gemarteld" door de negatieve berichtgeving rond zijn persoon, stelt een onafhankelijke onderzoeker van de Verenigde Naties vrijdag.

Nils Melzer, die namens het Mensenrechtencomité van de VN speciaal onderzoeker is op het gebied van marteling, onderzocht Assange samen met twee medische collega's in een zwaarbewaakte gevangenis in Londen.

Daar zit de Wikileaks-oprichter sinds zijn arrestatie. Hij werd onlangs opgepakt nadat hij uit de ambassade van Ecuador was gezet.

"Meneer Assange is jarenlang doelbewust blootgesteld aan ernstige vormen van wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen. Het cumulatieve effect daarvan kan alleen als psychische marteling omschreven worden", aldus de Zwitserse professor.

Onderzoeker veroordeelt mentale gevolgen 'lastercampagne'

Volgens Melzer wordt de "lastercampagne" van de media, rechters en politici de 47-jarige Australiër te veel. Ook de vrees om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten weegt mentaal zwaar bij Assange.

De VN-onderzoeker vreest voor een verslechtering van Assanges gezondheid als hij zou worden uitgeleverd. De Australiër was donderdag nog te zwak om via een videoverbinding vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over zijn mogelijke uitlevering.

"Het staat vast dat de gezondheid van meneer Assange ernstig heeft geleden onder de extreem vijandige omgeving waarin hij zich de afgelopen jaren heeft bevonden."

Minister noemt conclusies 'opruiende beschuldigingen'

De harde conclusies in het rapport van de Melzer vielen niet in goede aarde bij de Britse regering. "Dit klopt niet", reageerde de minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

Hij noemt de conclusies van de VN-rapporteur "opruiende beschuldigingen" en vindt dat de rechter zich zonder diens bemoeienis over het Amerikaanse uitleveringsverzoek moet buigen.

"Assange koos er zelf voor om te schuilen in de ambassade, hij was altijd vrij om te vertrekken en zich voor de rechter te verantwoorden", schreef Hunt op Twitter. Melzer reageerde dat Assange ongeveer net zo vrij was om te gaan als "iemand op een rubberboot in een bassin vol haaien".