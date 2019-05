Ewold Horn, de Nederlander die in 2012 in de Filipijnen werd ontvoerd, is vrijdag gedood bij een ontsnappingspoging. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.

De Nederlander, die in februari 2012 werd ontvoerd door de extremistische groep Abu Sayyaf, zou volgens het leger zijn neergeschoten toen hij probeerde te vluchten tijdens een gevecht tussen de terreurorganisatie en regeringstroepen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei vrijdag dat hij de Filipijnen om opheldering over de dood van Horn zal vragen. "Ik ben geschokt over deze verschrikkelijke uitkomst."

Horn komt uit Termunten in Groningen. Hij was met een Zwitser op een boot vogels aan het spotten toen hij werd ontvoerd. De Zwitser ontsnapte in december 2015. Hij greep de machete van een bewaker, stak hem in zijn nek en rende weg. Horn was te ziek en te zwak om met hem mee te gaan.

Abu Sayyaf strijdt voor islamitische staat in zuiden van Filipijnen

Twee ontvoerde militairen van de Filipijnse kustwacht ontsnapten al eerder. Ze dreigden te worden onthoofd. Toen het leger het kamp van de ontvoerders bestormde, ontkwamen ze in het tumult.

De twee militairen waren in mei 2015 ontvoerd in het zuiden van de Filipijnen, samen met de leider van een dorp. Het dorpshoofd werd in hetzelfde jaar onthoofd.

Abu Sayyaf strijdt voor een eigen staat in het islamitische zuiden van de overwegend katholieke Filipijnen en steunt zowel Al Qaeda als Islamitische Staat (IS).