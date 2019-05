De Hongaarse politie heeft donderdagavond de Oekraïense kapitein gearresteerd van de rondvaartboot die woensdag botste met een ander passagiersschip in Boedapest. Zeven mensen kwamen daarbij om en 21 mensen zijn op dit moment nog vermist.

De 64-jarige kapitein, C. Yury uit Odessa, is aangehouden op verdenking van roekeloos wangedrag in waterverkeer.

Aan boord van de rondvaartboot op rivier de Donau, waren 33 Zuid-Koreaanse toeristen en gidsen, en twee Hongaarse bemanningsleden. Zeven van hen werden levend uit het water gehaald.

'Weinig kans op vinden van overlevenden'

Er is volgens Hongaarse reddingswerkers weinig kans op het vinden van overlevenden

Sommige slachtoffers met onderkoelingsverschijnselen moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

"Ik zou niet zeggen dat er geen hoop is, maar er is een minimale kans om overlevenden te vinden", zei Pal Gyorfi, woordvoerder van de Hongaarse nationale ambulancedienst, tegen staatszender M1.

Watertemperatuur, stroming en kleding zijn debet aan kleine kans

Volgens hem komt dat niet alleen door de koude watertemperatuur, maar ook door de sterke stroming en de kleding die gedragen werd door de mensen die in het water zijn gevallen.

De twee boten botsten op elkaar, waarna de rondvaartboot onder een brug bij het parlementsgebouw van Hongarije werd gezogen. Er is een strafrechtelijk onderzoek aan de gang om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.

'Romp van cruiseschip is gevonden'

Hongaarse ambtenaren meldden dat de romp van de boot gevonden is op een paar honderd meter van de plek waar het schip aanvankelijk aanmeerde.

Volgens de politie worden de reddingsinspanningen belemmerd door hoge waterstanden, sterke stroming en slechte zichtbaarheid. "Degenen die vastzaten in de romp of eronder, kunnen pas worden opgetild nadat het wrak is uitgetrokken", zo luidt een politieverklaring.

'Toeristen droegen bij aanvaring geen zwemvesten'

De Hongaarse premier Viktor Orban betuigde donderdag zijn condoleances aan Seoul. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei dat de autoriteiten met de Hongaarse regering zouden samenwerken om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken.

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken droegen de toeristen bij de aanvaring geen zwemvesten, terwijl dat volgens het ministerie wel gebruikelijk is bij boottochten over de Donau.