Brigitte Bierlein wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. President Alexander Van der Bellen maakte donderdag bekend dat hij haar naar voren schuift als opvolger van de afgetreden Sebastian Kurz, die moest opstappen na het zogeheten 'Ibizaschandaal'.

Bierlein zal in ieder geval aanblijven tot en met de nieuwe verkiezingen in september. Ze is nu nog president van het constitutionele hof. Volgend maand wordt de nieuwe kanselier zeventig en ze zou aan het eind van het jaar afscheid nemen bij het hof.

Rechters bij dat hof mogen niet ouder zijn dan zeventig jaar. Ze is partijloos, maar staat politiek gezien rechts van het midden.

Positie Kurz was niet meer houdbaar na 'Ibizaschandaal'

Kurz trad maandag af, nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Zijn positie was niet langer houdbaar vanwege de nasleep van het zogeheten 'Ibizaschandaal', waarbij FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache in opspraak was geraakt.

Strache werd in 2017 op het Spaanse eiland Ibiza stiekem gefilmd tijdens een ontmoeting met een vrouw die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch. Het leek erop dat Strache haar politieke gunsten beloofde in ruil voor steun.

Kurz behaalde grootste Europese overwinning uit geschiedenis

Hoewel Strache alle aantijgingen ontkende, moest hij toch gedwongen opstappen. Bondskanselier Kurz werd verweten dat hij überhaupt een coalitie had gevormd met de FPÖ.

Het moment van de motie van wantrouwen tegen hem kwam op een pijnlijk moment, aangezien Kurz net de grootste Europese overwinning uit de geschiedenis van de ÖVP had behaald. Zijn partij behaalde 35,4 procent van de stemmen; 8,4 procentpunt meer dan de partij in 2014 kreeg.