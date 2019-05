Een Britse rechtbank zou zich donderdag buigen over een Amerikaans verzoek om uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, maar heeft de zitting uitgesteld tot 12 juni. Assange is volgens zijn advocaat "te ziek" om de rechtbank via een videoverbinding vanuit de gevangenis te woord te staan.

Klokkenluidersorganisatie WikiLeaks trok eerder al aan de bel vanwege de gezondheidstoestand van haar oprichter. Assange verblijft momenteel in de ziekenboeg van de Londense gevangenis Belmarsh, waar hij vastzit in afwachting van mogelijke uitzetting naar Zweden of de Verenigde Staten.

Volgens WikiLeaks is Assange in de zeven weken dat hij nu in de gevangenis zit veel gewicht verloren en is zijn gezondheid, die al niet geweldig was, verder achteruitgegaan.

De VS wil de Australiër vervolgen voor spionage. Via WikiLeaks lekten honderdduizenden documenten over de Amerikaanse oorlogsvoering in Afghanistan en Irak.

De advocaat van Assange had gevraagd of een zitting bij een Zweedse rechtbank uitgesteld kon worden, maar dit verzoek is woensdag afgewezen. Zweden wil hem berechten voor twee verkrachtingen in 2010. Doordat Assange naar de ambassade van Ecuador was gevlucht, kon Zweden hem eerder niet vervolgen.