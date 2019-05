De zuidelijke staat Louisiana heeft in navolging van de Amerikaanse staten Alabama, Georgia en Iowa een wet aangenomen die vrijwel alle abortussen verbiedt. Het afbreken van een zwangerschap na een verkrachting of incest is eveneens verboden.

Gouverneur John Bel Edwards moet de wet nog ondertekenen, maar de Democraat heeft al gezegd dat hij dat gaat doen. Het door Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden van de staat stemde met 77 stemmen voor en 23 stemmen tegen 23 in met de nieuwe wet.

In steeds meer Amerikaanse staten gelden strenge abortuswetten. Zo is het in Iowa, Georgia en nu ook in Louisiana strafbaar om abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelde in 1973 dat vrouwen het recht op abortus hebben. Maar nu er een conservatieve meerderheid in dat hof zit, hopen tegenstanders van abortus een nieuw oordeel van deze hoogste rechters te kunnen krijgen.

Filmindustrie overweegt zich terug te trekken uit Georgia

Nadat Netflix dinsdag bekendmaakte in verband met de aangekondigde abortuswet een productiestop in Georgia te overwegen, kwam Disney woensdag met een statement.

Disney-topman Bob Iger stelt dat het bedrijf na de invoering van de nieuwe wet niet meer actief kan zijn in de Amerikaanse staat, omdat veel medewerkers dan "niet meer in Georgia willen werken".