Zeker zeven Zuid-Koreaanse toeristen zijn woensdag omgekomen nadat een rondvaartboot is gekapseisd en gezonken in de Donau. Het ongeluk gebeurde in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, ter hoogte van het parlementsgebouw. Nog zeker 21 opvarenden worden vermist. Voor hun levens wordt gevreesd.

De rondvaartboot was tegen een groter cruiseschip gebotst. Daardoor sloeg de boot om.

Er waren 33 Zuid-Koreaanse toeristen en 2 Hongaarse bemanningsleden aan boord van het vaartuig. Zeven van hen zijn levend uit het water gehaald. Sommige slachtoffers met onderkoelingsverschijnselen moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door het hoge waterpeil en de sterke stroming van de Donau. Die hangen samen met de hevige regenval van de afgelopen weken. Duikers worden geassisteerd door vaartuigen in de buurt die met lichten schijnen op de plaats waar de boot is gezonken.

Seoul: 'Overledenen droegen geen zwemvesten'

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdagochtend dat de Zuid-Koreaanse toeristen die bij de aanvaring zijn omgekomen in ieder geval geen zwemvesten droegen. Volgens het ministerie is het wel "gebruikelijk" dat mensen een zwemvest dragen als ze een boottocht over de Donau maken.

Zuid-Korea heeft bevestigd dat nabestaanden van de overledenen zo snel mogelijk naar Hongarije zullen afreizen. Een Hongaarse ambulancebroeder meldde donderdag dat er "minimale hoop" is op meer overlevenden.