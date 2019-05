Speciaal aanklager Robert Mueller heeft woensdag gezegd dat hij het wel had laten weten als Donald Trump onschuldig was aan het blokkeren van de rechtsgang. Daarmee liet de onderzoeker twijfel open over of de Amerikaanse president nu daadwerkelijk vrijgepleit is, zoals hij zelf steeds beweert.

Mueller onderzocht in opdracht van het ministerie van Justitie twee jaar lang de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en of de Trump-campagne hier een aandeel in had. Daarnaast onderzocht hij of Trump de rechtsgang heeft geblokkeerd met onder meer het ontslag van FBI-baas James Comey.

Op dat laatste onderzoekspunt kwam Mueller niet tot een conclusie, omdat het geen optie was om president Trump te vervolgen. De onderzoekscommissie was onderdeel van het ministerie van Justitie en regels van het ministerie verhinderen dat een zittende president vervolgd wordt voor een misdaad.

"We kwamen tot de conclusie dat we niet tot een oordeel zouden komen over of de president wel of geen misdaad heeft begaan", aldus Mueller. "Maar als we konden stellen dat Trump de rechtsgang niet heeft geblokkeerd en dus onschuldig was, hadden we dat wel gedaan."

Mueller wil liever niet getuigen voor het Congres

Het is voor het eerst sinds het verschijnen dat Mueller publiekelijk reageert op zijn onderzoeksrapport. Hij liet weten dat het rapport voor zichzelf spreekt, en dat hij dus geen verdere toelichting wil geven. Mueller wil dan ook liever niet voor het Congres getuigen.

De beslissing of de onderliggende documenten van het rapport openbaar moeten worden gemaakt, ligt bij het ministerie van Justitie en niet bij het team van Mueller, benadrukte hij. Tijdens zijn publieke optreden heeft Mueller woensdag officieel zijn onderzoekscommissie ontbonden.

Trump: 'Niets veranderd, zaak gesloten'

In een reactie op Twitter heeft Trump laten weten dat er wat hem betreft niets is veranderd aan de conclusies van het rapport. "Er is onvoldoende bewijs en daarom is iemand, in dit land, onschuldig. De zaak is gesloten. Bedankt."

Uit het rapport is gebleken dat er onvoldoende bewijzen zijn dat Trump of zijn campagneteam "samenzwoeren of coördineerden" met Rusland, hoewel de Russische regering wel verschillende pogingen deed hen daartoe te bewegen, concludeert het onderzoek, dat bijna twee jaar duurde.