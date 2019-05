Speciaal aanklager Robert Mueller heeft woensdag gezegd dat hij het wel had laten weten als Donald Trump onschuldig was aan het blokkeren van de rechtsgang. Daarmee sprak de onderzoeker de Amerikaanse president - die beweert "volledig te zijn vrijgepleit" - tegen.

Het team onderzocht in opdracht van het ministerie twee jaar lang de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Daarbij werd ook gekeken of de Trump-campagne daar een aandeel in had.

Het eindrapport bevatte de weinig verrassende conclusie dat Rusland inderdaad heeft geprobeerd invloed uit te oefenen, met onder meer hackaanvallen en socialemediacampagnes.

Uit het rapport is gebleken dat er onvoldoende bewijs is gevonden dat Trump of zijn campagneteam "samenzwoeren of coördineerden" met Rusland, hoewel de Russische regering wel verschillende pogingen deed hen daartoe te bewegen.

Geen conclusies over belemmering van de rechtsgang

Daarnaast werd gekeken of Trump de rechtsgang heeft geblokkeerd door te pogen het Ruslandonderzoek te beïnvloeden, bijvoorbeeld door FBI-baas James Comey te ontslaan.

Mueller en zijn team besloten geen conclusie over vervolging te trekken, omdat het ministerie van Justitie de richtlijn hanteert dat een zittende president niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het is oneerlijk om Trump van een misdrijf te beschuldigen, omdat hij zich pas kan verdedigen wanneer hij zijn ambt heeft neergelegd, stelt de speciaal aanklager.

Trump verkoopt die conclusie als volledige vrijpleiting. Op grond van de woorden van de speciaal aanklager is dat onterecht. "We kwamen tot de conclusie dat we niet tot een oordeel zouden komen over of de president wel of geen misdaad heeft begaan", zei hij. "Maar als we konden stellen dat Trump de rechtsgang niet heeft geblokkeerd en dus onschuldig was, hadden we dat wel gedaan."

Mueller wil liever niet getuigen voor het Congres

Het is voor het eerst sinds het verschijnen dat oud-FBI-directeur Mueller publiekelijk reageert op zijn onderzoeksrapport. Wat hem betreft is dat ook voor het laatst, zei hij.

Mueller wil dan ook liever niet voor het Congres getuigen over het Ruslandonderzoek. Mocht hij toch worden opgeroepen, dan zal hij slechts antwoorden verstrekken die toch al in het rapport staan.

Verschillende commissies van het Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van een Democratische meerderheid, onderzoeken aspecten van het Ruslandonderzoek. Zij zijn in een serie juridische gevechten om documenten en getuigenissen verwikkeld met het Witte Huis, dat weigert aan dagvaardingen te voldoen.

De beslissing of de gecensureerde delen en onderliggende documenten van het rapport aan het Congres moeten worden verstrekt, ligt bij het ministerie van Justitie en niet bij het team van Mueller, benadrukte de vertrekkende speciaal aanklager woensdag.

Trump: 'Niets veranderd, zaak gesloten'

In een reactie op Twitter heeft Trump laten weten dat er wat hem betreft niets is veranderd aan de conclusies van het rapport. "Er is onvoldoende bewijs en daarom is iemand, in dit land, onschuldig. De zaak is gesloten. Bedankt."

Daarmee ging de president wederom voorbij aan het feit dat Mueller en zijn team alleen oordeelden dat er niet genoeg bewijs was dat Trumps campagneteam samenwerkte met Rusland. Over mogelijke belemmering van de rechtsgang trokken zij die conclusie niet.