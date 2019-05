Het natuurgeweld in de Verenigde Staten houdt aan. Sinds maandag zijn er 55 tornado's gesignaleerd, die in de staten Ohio en Indiana één dode en zeker 130 gewonden veroorzaakten. Miljoenen mensen zitten zonder stroom.

De wind sloopte daken van huizen, liet bomen en elektriciteitspalen omvallen en maakte wegen onbegaanbaar door grote hoeveelheden puin rond te slingeren. Daarnaast ontstaan er bij sommige tornado's buien met hagelstenen ter grootte van tennisballen die autoruiten vernielen.

Een 82-jarige man kwam in de stad Celina, in Ohio, om het leven toen een geparkeerde auto zijn huis werd in geblazen. Burgemeester Jeffrey Hazel noemde zijn stad 'een oorlogsgebied'.

Zondag bij een tornado in de staat Oklahoma kwamen zeker twee mensen om het leven, raakten minstens 29 mensen gewond en werden honderden huizen verwoest.

Maandag was de elfde dag op rij dat er zeker tenminste acht tornado's ontstonden in de Verenigde Staten. Daarmee verbrak de VS het record uit 1980, toen dat voor het laatst gebeurde.