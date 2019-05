In Kawasaki heeft een man in het wilde weg ingestoken op mensen in een park. Twee kinderen en een volwassene zouden om het leven zijn gekomen.

Volgens de politie zijn er nog eens zeker twaalf mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen.

De steekpartij vond plaats in een park van de stad Kawasaki, een voorstad van Tokio.

De verdachte is aangehouden, hij is zwaargewond omdat hij zichzelf in de schouder had gestoken.

De aanval vond rond 8 uur lokale tijd plaats.