In de Japanse stad Kawasaki heeft een man bij een bushalte in het wilde weg om zich heen gestoken. Daarbij is een schoolmeisje om het leven gekomen. Minstens twaalf meisjes en drie volwassenen zijn gewond geraakt. De verdachte is aangehouden.

De dertien meisjes in de leeftijd van zes en zeven jaar zijn scholieren van een Katholieke privéschool en stonden op de schoolbus te wachten.

De steekpartij vond rond acht uur plaatselijke tijd plaats in een park van de stad Kawasaki, een voorstad van Tokio.

De verdachte, een man van middelbare leeftijd, is aangehouden.. Hij is zwaargewond omdat hij zichzelf in de schouder had gestoken.

Volgens omstanders begon hij bij de bushalte zomaar om zich heen te steken. In de omgeving zijn twee messen aangetroffen.

Zeldzaam in Japan

Gewelddadige incidenten zijn zeldzaam in Japan. In 2010 raakten twaalf mensen gewond tijdens een steekpartij in een bus in een voorstad van Tokio.

Twee jaar eerder reed een 28-jarige man in op een voetgangersoversteekplaats in Tokio waarbij drie mensen om het leven kwamen. Daarna stak hij nog eens vier mensen dood.