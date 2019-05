Een twaalfjarig meisje en een man in de Japanse stad Kawasaki zijn dinsdag om het leven gekomen, nadat een man om zich heen stak bij een bushalte. Zestien anderen raakten gewond.

Van de vijftien gewonde meisjes zijn er drie er ernstig aan toe. Een vrouw liep ook ernstige verwondingen op. Ze zijn zwaargewond, voornamelijk aan het hoofd en de nek, zegt een directielid van het ziekenhuis waar ze werden opgenomen.

Volgens omstanders begon een man van ongeveer 50 jaar oud rond 8.00 uur plaatselijke tijd onverwacht om zich heen te steken. In de omgeving zijn twee messen aangetroffen.

De verdachte is gearresteerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Hij stak zichzelf met een mes in zijn nek. De man zou twee messen hebben gehad.

De steekpartij vond plaats in een park van de stad Kawasaki, een voorstad van Tokio.

Geweldsincidenten zijn zeldzaam in Japan

Gewelddadige incidenten zijn zeldzaam in Japan. In 2010 raakten twaalf mensen gewond tijdens een steekpartij in een bus in een voorstad van Tokio.

Twee jaar eerder reed een 28-jarige man in op een voetgangersoversteekplaats in de Japanse hoofdstad. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Daarna stak hij nog eens vier mensen dood.