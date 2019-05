De Surinaamse politie heeft op verzoek van Nederland drie voortvluchtige verdachten aangehouden. De drie worden verdacht van onder meer moord en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De aanhoudingen vonden zondag plaats maar de Surinaamse politie heeft ze maandag bekendgemaakt.

De 30-jarige Alejandro P., de 43-jarige Mao R. en de 41-jarige Mario R. weken uit naar Suriname om uit handen van de Nederlandse justitie te blijven. De drie werden op verschillende adressen aangehouden.

Twee van hen waren tijdens hun arrestatie in het bezit van een vuurwapen en munitie, meldt de Surinaamse politie. Mao R. had ook ruim 30 kilo hasj in zijn bezit.

Volgens Het Parool worden Mario R. en Mao R. beschouwd als vertrouwelingen van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Justitie zoekt Taghi in verband met een reeks liquidaties. P. zou worden verdacht van betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. op 5 november 2015 in Diemen.

Een van de verdachten heeft bij zijn aanhouding bekend in Suriname te zijn ondergedoken omdat hij in Nederland wordt gezocht voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie. Wie van de drie dat is, is niet bekendgemaakt.

Nederland heeft Suriname om uitlevering gevraagd.