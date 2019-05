Een Japanse man is aan boord van een vliegtuig gestorven omdat hij 246 zakjes cocaïne in zijn lichaam had.

De man was in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá op een vlucht gestapt die via Mexico-Stad naar de stad Narita in zijn thuisland zou gaan.

Kort nadat het vliegtuig weer was opgestegen vanuit de Mexicaanse hoofdstad, kreeg de man aan boord last van stuiptrekkingen, waardoor het toestel een noodlanding moest maken in de stad Hermosillo, zo'n 1.600 kilometer ten noordwesten van Mexico-Stad.

Nadat de man door paramedici uit het vliegtuig was gehaald, kon het toestel met de resterende 198 passagiers zijn reis voortzetten.

Bij de autopsie kwam later aan het licht dat de Japanner 246 plastic zakjes gevuld met cocaïne had ingeslikt om mee te smokkelen. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren de zakjes zo'n 2,5 centimeter lang en 1 centimeter breed.

Volgens het autopsierapport is de 42-jarige man overleden aan "een hersenoedeem als gevolg van een overdosis drugs". Zijn lichaam wordt voorlopig in Hermosillo gehouden voor verder onderzoek.