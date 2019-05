De Spaanse oud-koning Juan Carlos I (81) trekt zich vanaf 2 juni terug uit het openbare leven.

Dat heeft de voormalig monarch in een brief aan zijn zoon en opvolger, koning Felipe VI, laten weten.

"Het moment is aangebroken om een nieuwe pagina in mijn leven om te slaan en mijn terugtrekking uit het openbare leven te voltooien", zo citeren Spaanse media uit de brief.

Sinds zijn abdicatie in 2014 was Juan Carlos vanwege zijn slechte gezondheid al niet vaak meer in het openbaar te zien. Zo is hij meerdere keren geopereerd aan zijn knieën en heupen, waardoor hij slecht ter been is.

Ook zijn vele vermeende buitenechtelijke relaties waren een reden voor hem om de openbaarheid steeds meer te schuwen, behalve bij officiële gelegenheden waarbij zijn aanwezigheid was vereist.

Juan Carlos en zijn vrouw Sophia ontvangen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in Madrid in 2013. (Foto: ANP)

Opvolger van dictator Franco als Spaans staatshoofd

Juan Carlos was van 1975 tot 2014 koning van Spanje. Hij werd in 1938 geboren in Rome, omdat de Spaanse koninklijke familie daar in ballingschap verbleef tijdens de Spaanse burgeroorlog.

De monarchie werd in 1939 door het regime van Francisco Franco afgeschaft. De dictator haalde Juan Carlos in 1969 als zijn beoogde opvolger terug naar Spanje.

Twee dagen nadat Franco op 20 november 1975 overleed, werd Juan Carlos tot koning uitgeroepen. Hij zocht al snel toenadering tot tijdens het Franco-regime verboden organisaties en partijen en werd geprezen om zijn aandeel in de overgang naar een democratische natie.

Op 19 juni 2014 trad Juan Carlos officieel af als vorst, ten faveure van zijn oudste zoon Felipe.

Juan Carlos (links) als prins van Spanje in 1969. Rechts dictator Francisco Franco. (Foto: ANP)

Populariteit aangetast door vele schandalen tijdens regeerperiode

Ondanks zijn populariteit kwam Juan Carlos ook vaak in opspraak. Zijn huwelijk met Sophia van Griekenland en Denemarken werd ontsierd door, naar verluidt duizenden, affaires en zelfs enkele buitenechtelijke kinderen.

Ook de hobby jagen werd de Spaanse koning niet in dank afgenomen. In 2004 haalde Juan Carlos zich de woede van milieu-activisten op de hals door in enkele dagen tijd negen beren dood te schieten in Roemenië.

In 2012 poseerde hij voor een foto met een door hemzelf neergeschoten olifant in Botswana, tot woede van veel van zijn landgenoten. Naast de morele bezwaren tegen het neerschieten van olifanten, vonden veel Spanjaarden het onbegrijpelijk dat hun koning dergelijke dure reizen en activiteiten ondernam terwijl het land in een recessie zat.