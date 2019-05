De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zal maandag waarschijnlijk worden gedwongen zijn functie neer te leggen in de nasleep van het 'Ibizaschandaal'. De zege van de ÖVP van Kurz bij de Europese verkiezingen verandert daar niets aan.

De twee grootste oppositiepartijen van Oostenrijk, de sociaaldemocratische SPÖ en Kurz' gewezen coalitiepartner, de rechts-radicale FPÖ, hebben gezegd een motie van wantrouwen tegen de bondskanselier te zullen steunen.

De sociaaldemocraten hebben 52 zetels in het 183 zetels tellende Oostenrijkse parlement en de FPÖ 51. De twee partijen hebben in principe genoeg stemmen om de motie erdoor te krijgen.

Het Oostenrijkse parlement behandelt de motie van wantrouwen rond 13.00 uur. Als Kurz inderdaad wordt gedwongen te vertrekken, zal president Alexander Van der Bellen een nieuwe bondskanselier nomineren om een overgangsregering te leiden.

De coalitie van de ÖVP en FPÖ werd door Kurz ontbonden, nadat FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache in opspraak was geraakt. Strache werd in 2017 op het Spaanse eiland Ibiza heimelijk gefilmd tijdens een ontmoeting met een vrouw die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch. De FPÖ-politicus leek haar politieke gunsten te beloven in ruil voor steun.

Strache ontkent alle aantijgingen, maar werd gedwongen op te stappen.

Vervroegde verkiezingen in september

Kurz schreef vervroegde verkiezingen uit, die in september zullen worden gehouden. De bondskanselier voert aan dat hij een slachtoffer van het 'Ibizaschandaal' rond Strache is.

De sociaaldemocraten verwijten hem dat hij überhaupt een coalitie met de FPÖ heeft gevormd. Ze noemen het bovendien naïef dat Kurz drie van de belangrijkste ministersposten (Binnen- en Buitenlandse Zaken en Defensie) aan de rechts-radicalen gunde. De sociaaldemocraten kondigden zondag de motie van wantrouwen tegen de bondskanselier aan.

Partij Kurz deed het goed in Europa

Extra pijnlijk voor kanselier Kurz is dat de conservatieve ÖVP bij de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen een flinke winst heeft geboekt. De partij behaalde 35,4 procent van de stemmen, een toename van 8,4 procentpunt ten opzichte van de vorige stembusgang in 2014. Het is de grootste Europese overwinning uit de geschiedenis van de partij.

De opkomst in Oostenrijk was ook aanzienlijk hoger dan in 2014: 58,8 procent tegen 45 procent in 2014.

Veel politiek commentatoren in Oostenrijk beschouwen die opkomst en de resultaten van de ÖVP als een kiezersmandaat voor Kurz. Mogelijk is het een voorbode van goede resultaten tijdens de verkiezingen in september.

Het Oostenrijkse openbaar ministerie heeft laten weten de cameraopnamen rond het 'Ibizaschandaal' "in meerdere richtingen" te onderzoeken, maar gaf verder geen details.